Сменила мини на яркий трикотажный костюм: Хайди Клум запечатлели в Пасадене

Вчера 49-летняя модель привнесла в свой образ весеннее настроение, надев яркий цветочный ансамбль, состоящий из трикотажного кардигана и широких штанов в такой же принт, а также пестрой блузки. Обута Клум была в белые шльопанцы, похожие на кроксы.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

Хайди была с белой сумкой на плече, в больших солнцезащитных очках в белой оправе, и у нее были распущены волосы. Также модель несла в руке зонтик.

А днем ранее Хайди произвела фурор перед камерами фотографов, приехав на съемки в джинсовой мини-юбке от бренда Eb Denim с неровным краем и двойным поясом с застежкой-пуговицей, а также кашемировом джемпере молочного оттенка. К образу манекенщица тогда подобрала сапоги-ботфорты в тон на высоких шпильках.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

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