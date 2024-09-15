Сменила мини-юбку на прозрачную: Натали Портман позировала на красной дорожке кинофестиваля

Актриса Натали Портман посетила церемонию награждения, которая прошла в рамках 50-го Довильского американского кинофестиваля во Франции. Также звезда прошлась по красной дорожке, демонстрируя свой наряд.

43-летняя звезда, которая в основном носит мини-платья и юбки, в этот раз отдала предпочтение наряды макси. Однако ноги Натали все же продемонстрировала, ведь юбка у платья была прозрачной.

Этот наряд Портман был от бренда Dior и является частью круизной коллекции 2025. Оно было полностью расшито бисером и бусинами, а также имело глубокое квадратное декольте и пышными рукавами в стиле 80-х годов. Пикантности платью добавляло также прозрачный верх и то, что Натали не носила с ним бюстгальтер, а только заклеила грудь специальными силиконовыми накладками.

Натали Портман / Фото: Getty Images

Напомним, что наряд из этой коллекции Портман уже надевала и он стал ее модным провалом. В июле этого года, во время промо-кампании сериала "Леди в озере", актриса вышла на фотоколл в бархатных мини-шортах и топе с баской, декорированном бисером и пайетками, которые напоминали кольчугу. Лук был слишком грубым для нее нежной и романтической внешности.

Натали Портман / Фото: Associated Press

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