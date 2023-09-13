Сменила несколько нарядов от Versace: Шакира очаровала эффектными образами на MTV Video Music Awards

На мероприятии она стала звездой вечера и получила престижную награду.

Во вторник, 12 сентября, в Нью-Йорке состоялась церемония вручения наград MTV Video Music Awards 2023. Звездой мероприятия, которая привлекла наибольшее количество внимания, стала певица Шакира.

Шакира / Фото: Associated Press

Звезда вначале вышла к фотографам в роскошном и гламурном платье от Модного дома Versace. Наряд был сделан из фирменной металлической ткани бренда, имел длинный шлейф и декольте-качелю.

Также у платья был открытая спина, вырезы по бокам и длинный шлейф. В невероятно красивом платье Шакира появилась на публике со своими сыновьями от футболист Жерара Пике - Сашей и Миланом.

Шакира / Фото: Associated Press

Мальчики также были в луках от Versace - черно-золотых костюмах.

Шакира с сыновьями / Фото: Associated Press

Затем звезда выступила в невероятном коротком наряде со стразами. Это был сложный комбинезон-сетка, поверх которого надевался топ и короткая юбка, его она дополнила курткой и жакетом.

Шакира / Фото: Associated Press

Шакира на церемонии получила одну из самых престижных наград - премию Майкла Джексона Video Vanguard - это специальная награда, которая вручается за "выдающийся вклад" и "глубокое влияние" на музыкальное видео и поп-культуру.

Шакира / Фото: Associated Press

Затем она сменила свой лук. Звезда переоделась в голубое платье от Versace с разрезами и огромными декоративными английскими булавками.

Шакира / Фото: Associated Press

Шакира / Фото: Associated Press

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