Сменила платье-комбинацию на джинсы и панаму: новый лук Рианны

33-летняя певица снова попала под прицел уличных фотографов в Нью-Йорке.

Похоже, Рианна направлялась на какую-то вечеринку. Одета звезда была в пеструю футболку с принтом и короткими рукавами и голубые джинсы прямого кроя с высокой талией. Остроносые туфли на устойчивых каблуках, салатовый клатч из змеиной кожи и мятного оттенка панама дополняли лук звезды. А завершила образ Рири несколькими украшениями с камнями на шее, золотыми подвесками и солнцезащитными очками в мятной оправе.

Рианна / Getty Images

Как вы наверняка заметили, Рианна любит неординарные образы. Несколько дней назад по пути в итальянский ресторан в Нью-Йорке звезду подловили в эффектном черном платье-комбинации с кружевными вставками, имитацией боди и подвязок. Дополнила Рири свой вечерний наряд черными лакированными слингбэками и сумкой Gucci. Лук получился весьма пикантный.

Рианна / Getty Images

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