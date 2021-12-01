Сменила платье на джинсы и надела тапочки от Джастина Бибера: Кристен Стюарт под прицелом папарацци

Сменила платье на джинсы и надела тапочки от Джастина Бибера: Кристен Стюарт под прицелом папарацци

В обычной жизни она отдает предпочтение простому и немного дерзкому стилю.

После церемонии независимого американского кино "Готэм" в Нью-Йорке, где Кристен Стюарт блистала в розовом бархатном платье от August Getty Atelier, актриса решила сменить гламур на повседневность. Вчера звезду заметили в районе Нохо, когда она покидала отель.

Кристен была одета в рваные джинсы-бойфренды, вязаную кофту и теплый черный бомбер. На плече у нее висела сумка-шоппер, на глазах были солнцезащитные очки, а обула актриса теплые домашние тапочки со смайлами от бренда Джастина Бибера Drew House. Волосы Стюарт собрала в небрежный пучок на голове.

Кристен Стюарт / Getty Images

Кстати, во время церемонии "Готэм" она была удостоена специальной наградой за вклад в кинематограф и актерские достижения.

Кристен Стюарт / Associated Press

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