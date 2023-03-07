Сменила прическу и целовалась с новым парнем: Аврил Лавин сфотографировали после разорванной помолвки

Певица не перестает шокировать, ведь еще неделю назад она была помолвлена.

38-летняя певица Аврил Лавин в последнее время в центре внимания, поскольку после слухов о разорванной помолвке с рэпером Mod Sun, настоящее имя которого Дерек Райан Смит, прилетела в Париж на Неделю моды. За последнюю неделю звезда уже успела побывать на нескольких модных шоу и засветить новую прическу, поскольку отстригла свои длинные волосы в каре.

Также она появилась на модном шоу осень-зима 2023-2024 бренда Dundas в неоновом блейзере большого размера, платье и ботильонах с имитацией носков.

Этот лук Аврил дополнила неоновыми прядками в волосах, арт-макияжем и блестками на щеках. Также она надела на шею крупную драгоценную цепь.

Аврил Лавин / Фото: Getty Images

Но, похоже, что во Францию Аврил прилетела не одна. После внезапного расставания с Дереком, появились слухи, что певица бросила его ради 33-летнего рэпера Tyga, настоящее имя которого Майкл Рэй Нгуе́н-Сти́венсон. И позже вечером после показа Dundas, Аврил посетила модное шоу Mugler в компании Tyga, подтвердив таким образом слухи.

Аврил Лавин и Tyga / Фото: Getty Images

Они не скрывали, что теперь вместе - держались за руки, целовались на камеру.

Аврил Лавин и Tyga / Фото: Getty Images

С Mod Sun певица пробыла в отношениях два года и брак с ним должен был быть третьим для нее. С 2006 по 2009 год Аврил была замужем за вокалистом Дериком Уибли, а в 2013-2015 была в отношениях с солистом группы Nickelback Чедом Крюгером.

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