Сменила розовый цвет на черный: Ариана Гранде посетила фестиваль в Лас-Вегасе

Ариана Гранде / © Associated Press

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Ариана Гранде в связи с участием в съемках мюзикла «Wicked: Чародейка» кардинально сменила имидж: покрасилась в блондинку, всегда делает одинаковый макияж, а также надевает милые платья.

Ариана Гранде / © Associated Press

Обычно на ней можно было увидеть наряды розового оттенка, котоырые бы ассоциировались с ее персонажем из фильма — ведьмой Глиндой, но на фестиваль CinemaCon, которые проходит в Лас-Вегасе, Ариана надела черное мини-платье от Emporio Armani, чем немного удивила. Это было платье с пышной юбкой с прозрачными вставками.

Носила этот наряд она с туфлями на каблуках и украшениями со своей коллаборации с брендом Swarovski. Волосы артистка собрала в высокий пучок.

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Синтия Эриво и Ариана Гранде / © Associated Press

Также на сцену с Арианой вышла Синтия Эриво, которая тоже надела наряд черного цвета. На артистке был образ от Alaia.

Синтия Эриво и Ариана Гранде / © Associated Press

Также CinemaCon посетили и другие звезды в этом году, среди которых можно было увидеть Дженну Ортегу из сериала «Уэнздей», а также Ану де Армас.

Ариана Гранде / © Associated Press Ариана Гранде / © Getty Images Ариана Гранде / © Associated Press Ариана Гранде / © Associated Press Ариана Гранде / © Associated Press Ариана Гранде / © Associated Press Ариана Гранде / © Associated Press Ариана Гранде / © Associated Press Ариана Гранде / © Associated Press Ариана Гранде / © Associated Press Ариана Гранде / © Associated Press Ариана Гранде / © Associated Press Ариана Гранде / © Associated Press Ариана Гранде / © Getty Images