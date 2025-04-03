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- Шоу-бизнес
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Сменила розовый цвет на черный: Ариана Гранде посетила фестиваль в Лас-Вегасе
Актриса и ее коллега рассказали со сцены о предстоящем фильме «Wicked: Чародейка 2», во время презентации Universal Pictures и Focus Features на CinemaCon.
Ариана Гранде в связи с участием в съемках мюзикла «Wicked: Чародейка» кардинально сменила имидж: покрасилась в блондинку, всегда делает одинаковый макияж, а также надевает милые платья.
Обычно на ней можно было увидеть наряды розового оттенка, котоырые бы ассоциировались с ее персонажем из фильма — ведьмой Глиндой, но на фестиваль CinemaCon, которые проходит в Лас-Вегасе, Ариана надела черное мини-платье от Emporio Armani, чем немного удивила. Это было платье с пышной юбкой с прозрачными вставками.
Носила этот наряд она с туфлями на каблуках и украшениями со своей коллаборации с брендом Swarovski. Волосы артистка собрала в высокий пучок.
Также на сцену с Арианой вышла Синтия Эриво, которая тоже надела наряд черного цвета. На артистке был образ от Alaia.
Также CinemaCon посетили и другие звезды в этом году, среди которых можно было увидеть Дженну Ортегу из сериала «Уэнздей», а также Ану де Армас.