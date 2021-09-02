Сменила строгий костюм на роскошное платье с цветочными аппликациями: Кирстен Данст в Венеции

Сменила строгий костюм на роскошное платье с цветочными аппликациями: Кирстен Данст в Венеции

39-летняя американская актриса продемонстрировала сегодня на кинофестивале два образа.

Сегодня, 2 сентября, в рамках 78-го Венецианского кинофестиваля состоялся фотоколл фильма "Власть пса" режиссера Джейн Кэмпион. В главной роли сыграла Кирстен Данст.

Она предстала в черном строгом брючном костюме и белой рубашке. Наряд актриса сочетала с разноцветными полосатыми босоножками.

Кирстен Данст / Associated Press

Волосы Данст распустила, сделала нежный макияж и завершила лук французским маникюром и красным педикюром.

Вместе с Кирстен позировал ее коллега по ленте - Бенедикт Камбербэтч, и режиссер Джейн Кэмпион.

Кирстен Данст / Associated Press

Джейн Кэмпион, Бенедикт Камбербэтч, Кирстен Данст / Associated Press

О фильме:

"Власть пса" основанный на одноименном романе 1967 года американского писателя Томаса Сэвиджа. В картине речь идет о двух братьях Филе и Джордже Бербэнк, которые владеют самым крупным ранчо в Монтане. Когда Джордж тайно женится на вдове по имени Роуз, Фил чувствует себя преданным и решает этот брак разрушить.

А вечером на красной дорожке Данст блистала в роскошном черном платье с прозрачной юбкой, расшитом цветочными аппликациями, пайетками и бисером. Ей сделали пучок, насыщенный смоки-айс и украсили уши длинными элегантными серьгами.

Кирстен Данст / Associated Press

Кирстен Данст / Associated Press

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