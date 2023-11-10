Сменила сумку Fendi на Chanel: очаровательная Сара Джессика Паркер на вечеринке в Нью-Йорке

58-летняя звезда телесериала "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер продемонстрировала новый образ в платье своей любимой длины миди. Актриса посетила ежегодный праздничный вечер Amazon.

На Паркер было темное платье А-силуэта из денима, которое она сочетала с черным кожаным жакетом в стиле нулевых. Дополнила она наряд черными лакированными туфлями в стиле "Мэри Джейн" от своего же бренда SJP by Sarah Jessica Parker.

На лице у Паркер был легкий макияж глаз, а на губы она нанесла сверкающий блеск. Но больше всего в этом луке удивила сумка актрисы, ведь она променяла любимую Fendi Baguette на Chanel нежно-розового оттенка.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Если вы смотрели сериал "Секс в большом городе", то должны знать, что его главная героиня любила не только дорогую обувь, но и одну особенную сумку, и это, конечно же, Fendi Baguette.

Сумка Baguette была разработана в 1997 году Сильвией Вентурини Фенди и стала символом девяностых, ведь ее позиционировали как обязательный аксессуар яркой и шикарной женщины. Вытянутый прямоугольный аксессуар получил свое название от французского багета, который традиционно носят под мышкой.

Сумка Fendi Baguette / Фото: Getty Images

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