Сменила три наряда: Селена Гомес на съемках сериала "Убийства в одном здании"

Сменила три наряда: Селена Гомес на съемках сериала "Убийства в одном здании"

Актриса и певица вернулась в Нью-Йорк ради продолжения работы в нашумевшем сериале Hulu.

В декабре 2021 года в Нью-Йорке стартовала работа над вторым сезоном комедийно-детективного сериала "Убийства в одном здании". Некоторое время работа велась в студии, а сейчас актеры вернулись к съемкам на улице, ведь 24 января Селену Гомес заметили возле многоквартирного дома Arconia в центре города.

Селену сфотографировали в двух образах: коричневой шубе с шарфом и зеленой шубе с поясом от бренда Proenza Schouler.

Селена Гомес / Getty Images

Селена Гомес / Getty Images

Также между съемками девушку подловили в пуховике с принтом. Селена была в трикотажном костюме, а голову замотала шарфом.

Селена Гомес / Getty Images

По сюжету первой части сериала, герои знакомятся, когда в их доме происходит страшное убийство молодого парня по имени Тим Коно. Желая узнать правду, они начинают расследовать преступление и записывать детективный подкаст, который становится очень популярным. Сериал получился захватывающим, веселым и очень стильным.

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