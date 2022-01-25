Сменила три наряда: Селена Гомес на съемках сериала "Убийства в одном здании"

Актриса и певица вернулась в Нью-Йорк ради продолжения работы в нашумевшем сериале Hulu.
В декабре 2021 года в Нью-Йорке стартовала работа над вторым сезоном комедийно-детективного сериала "Убийства в одном здании". Некоторое время работа велась в студии, а сейчас актеры вернулись к съемкам на улице, ведь 24 января Селену Гомес заметили возле многоквартирного дома Arconia в центре города.
Селену сфотографировали в двух образах: коричневой шубе с шарфом и зеленой шубе с поясом от бренда Proenza Schouler.
Также между съемками девушку подловили в пуховике с принтом. Селена была в трикотажном костюме, а голову замотала шарфом.
По сюжету первой части сериала, герои знакомятся, когда в их доме происходит страшное убийство молодого парня по имени Тим Коно. Желая узнать правду, они начинают расследовать преступление и записывать детективный подкаст, который становится очень популярным. Сериал получился захватывающим, веселым и очень стильным.
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