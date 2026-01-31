ТСН в социальных сетях

Смерть Кэтрин О’Хары: стало известно, какими были последние часы жизни актрисы

Кэтрин О’Хара была срочно доставлена ​​в больницу после того, как в пятницу, 30 января, в своем доме в Лос-Анджелесе ей стало плохо.

Кэтрин О'Хара

Кэтрин О'Хара / © Associated Press

Издание Daily Mail обнародовало запись звонка в службу 911, который показывает, что Кэтрин О’Хара «испытывала трудности с дыханием», прежде чем ее срочно доставили в больницу, где она скончалась в возрасте 71 года.

Согласно аудиозаписи разговора с диспетчером, полученной изданием, перед тем как ее доставили в больницу, у звезды фильма «Один дома» были «затрудненные проблемы с дыханием».

В пятницу около 5 утра сотрудники экстренных служб были вызваны в дом О’Хары в Брентвуде. Ее срочно доставили в ближайшую больницу, и, по данным пожарной службы Лос-Анджелеса, ее состояние оценивалось, как тяжелое. А спустя несколько часов актриса была объявлена ​​мертвой. Причина смерти пока не разглашается.

Напомним, последнее публичное появление О’Хары состоялось на церемонии вручения премии «Эмми» в сентябре 2025 года, где она выглядела очень хрупкой на красной дорожке. У нее остались муж, Бо Уэлш, с которым она прожила более 30 лет в браке, и сыновья — 32-летний Мэтью и 29-летний Люк.

