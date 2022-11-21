Смотрел в окно с патриотичными шторами: Оксана Пекун показала своего полуторагодовалого внука

Оксана Пекун в День Достоинства и Свободы опубликовала в Facebook фото своего внука – полуторагодовалого Евгения. Мальчик сидел на подоконнике с сине-желтыми шторами и смотрел в окно.

Внук Оксаны Пекун/Facebook Оксаны Пекун

"Спасибо ВСУ за мое спокойное утро. Ваш Евгенчик", — подписала фотографию артистка от имени внука.

Подписчики Оксаны в восторге от снимка.

"Настоящий украинец!", "Оксаночка, такой уж взрослый. Даже не верится", "Евгенчик — сладенький мальчик! А шторы — вау", "Наше будущее", "Какое чудесное фото", "Невероятный мальчик! Евгений растет настоящим патриотом своей страны!" – написали они в комментариях.

Напомним, в свой день рождения Пекун поделилась красивым фото с прогулки.

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