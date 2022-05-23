Сначала ее не фотографировали, а потом не пустили: россиянка Виктория Боня опозорилась в Каннах

Сначала ее не фотографировали, а потом не пустили: россиянка Виктория Боня опозорилась в Каннах

42-летняя россиянка, живущая в Монако, захотела попиариться на войне, но в результате только опозорилась нарядом и нелепыми заявлениями.

В связи с войной в Украине россиянам в этом году закрыта дорога на престижный Каннский кинофестиваль - делегацию страны не пригласили, а единственный фильм, который показали на фестивале, - картина Кирилла Серебренникова "Жена Чайковского". Но все же на дорожке появилась российская журналистка и телеведущая Виктория Боня, однако без скандала не обошлось.

В первый день своего появления Виктория вызвала негодование у публики тем, что ее вообще пустили на красную дорожку, поскольку в тот же день перед гостями фестиваля также выступал по видеосвязи президент Украины Владимир Зеленский. А Боня известна тем, что фотографировалась в патриотичном в купальнике с Путиным и неоднократного поддерживала его и других политиков Кремля. Во время войны в Украине, которую развязала Россия, она критикует Украину.

Виктория Боня

Многие фотографы даже не захотели ее снимать. Сеть облетело фото: Виктория позирует, а ни один фотограф за ее спиной ее не снимает.

Виктория Боня / Фото: Getty Images

Присутствие Бони в Каннах 17 мая совпало с премьерой "Мариуполис 2" — документального фильма о жизни Мариуполя в условиях российской оккупации и бомбардировок. Литовский режиссер картины Мантаса Кведаравичюса трагически погиб во время работы над этой картиной.

Также несколько недель тому назад, когда начался бойкот россиянами бренда Chanel из-за их ухода из России, богатые россиянки начали резать аксессуары этого Модного дома. Присоединилась к этой странной акции и Боня. 42-летняя россиянка записала видео, в котором порезала дорогую сумку.

"Если Дом Chanel не уважает своих русских клиентов, почему мы должны уважать Дом Chanel? Пока-пока", - сказала россиянка.

22 мая Виктория опять должна была появиться на красной дорожке Канн, но ее туда не пустили. Телеведущая решила все же высказать о войне, но очень странным способом - выйти в смокинге, с усами, и сумкой, на которой была надпись: "Войн бы не было, если бы рожали мужчины".

Якобы своим слоганом она хотела обратить внимание на проблему дискриминации женщин России, но каким образом их дискриминирует – блогер не уточнила. При это не выразила ни слова поддержке Украине, где ежедневно от рук российских солдат умирают люди.

"Сегодня у меня попросили удалиться с красной дорожки каннского кинофестиваля… Так как я законопослушный гражданин, то я ушла! Мне не хотелось прорываться туда украдкой, пряча свой клатч, я шла с гордо поднятой головой! Мне сказали, что если я выйду так к прессе, то будет слишком много публикаций в прессе. Это все, чем мне аргументировали отказ выйти фотографам. Но я оставлю это здесь, потому что моё сообщение сегодня было от всех женщин! Женщина ответственна только за мир в этом мире!", - написала россиянка.

Виктория Боня / Фото: Instagram Виктории Бони

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