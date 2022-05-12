Снаряд с автографом: Даша Астафьева показала сюрприз от военных

Артистка поддерживает наших защитников. Чтобы поднять настроение, она делится с ними интересными снимками.

Даша Астафьева похвасталась фолловерам в Instagram сюрпризом, который для нее сделали украинские военные – это автограф на снаряде. Бойцы на снаряде, который, наверное, предназначен для российских оккупантов, написали: "от Даши Астафьевой". Подобный автограф артистка получает впервые.

Фото: Instagram Даши Астафьевой

"Постоянно думаю о мужчинах, которые нас защищают. Что многие из них — это обычные ребята, вынужденные взять оружие в руки и защищать свои родины, страну. Творить новую историю, МИР. Мир, который защищается от "русская мира", навсегда будет перед глазами. С этими ужасами и незабываемыми кадрами горя, оставившие после себя орксеяне. И каждый день этот мир удивляет тем, какая у нас воля и жажда победы. Какие у нас замечательные люди. Для меня лично каждый, кто остался и делает свое дело в стране, навсегда герой!

Слава нашим охранникам, слава защитникам, слава президенту и команде! СЛАВА ВСУ", — написала певица.

В ответ военным Даша сделала для них снимок, на котором она держит в руке картофель. "На второй фотке моя атветка", – написала звезда.

Даша Астафьева / Фото: Instagram Даши Астафьевой

Напомним, добровольцы ТРО из Одессы написали песню "Грай! Грай!", чтобы поднять дух всех украинских защитников. Они тоже сняли клип на нее. За неделю была сделана студийная запись и обработка песни.

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