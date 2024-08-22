Снималась полностью голой: 20-летняя Кэтрин Зета-Джонс во время работы над фильмом "Тысяча и одна ночь"

Картина не была прорывной, но положила начало карьере актрисы.
Первой ролью в кино британской актрисы Кэтрин Зеты-Джонс стала работа в фильме Тысяча и одна ночь. Фильм был снят в 1989 году и выпущен в 1990-и, и получил большого признания.
Однако молодую актрису в этой картине заметили из-за ее красоты и, согласно статье в The Daily Telegraph, фильм "больше всего запомнился своими приятными обнаженными сценами".
В одной из сцен Кэтрин была запечатлена полностью обнаженной, а интимные места на ее теле были прикрыты украшениям в виде морских звезд и ракушки с камнями. Волосы у актрисы были очень длинными, а на руке красовался также один браслет.
Фильм был основан на старой персидской сказке. Зета-Джонс в нем играла роль Шехерезады - одной из невест царя Шарира, главной героини и рассказчицы историй.
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