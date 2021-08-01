Снимки из Греции: Екатерина Бужинская в голубом купальнике позировала в море

Снимки из Греции: Екатерина Бужинская в голубом купальнике позировала в море

Певица показала фолловерам новые снимки с отдыха на Эгейском море.

Екатерина Бужинская опубликовала в Instagram новые снимки из семейного отдыха в Греции, на острове Тасос.

Певица позировала в Эгейском море. На ней был голубой купальник с топом-бандо. На шее у звезды было украшение в виде бело-синих бабочек. Волосы она собрала в хвост с бело-синей резинкой, а на лице были очки в стильной белой оправе.

Екатерина Бужинская / Instagram Екатерины Бужинской

Екатерина продемонстрировала еще два ярких образа в разноцветных нарядах с флористическим принтом.

Екатерина Бужинская / Instagram Екатерины Бужинской

Екатерина Бужинская / Instagram Екатерины Бужинской

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Артистка сообщила, что ее отпуск закончился и пора возвращаться к работе.

"Закончился наш замечательный отдых на любимом, изумрудном острове Тасос, 12 дней пролетели — как один день, наплавались, пополнили витаминный запас, вдохновлялись полезным воздухом хвойных лесов, немножко загорели, купили с собой апельсинового меда. Пора возвращаться домой. К любимой работы. Меня ждут концерты, выступления, съемки".

Ранее Бужинская похвасталась стройной фигурой в золотистом купальнике с сексуальным декольте. Лук она дополнила туникой-халатом с изображением лимонов, шляпой и очками.

Екатерина Бужинская / Instagram Екатерины Бужинской

Поделилась исполнительница и красивыми фотографиями с детьми, на которых они запечатлены в пляжном family look.

Екатерина Бужинская с детьми / Instagram Екатерины Бужинской

Екатерина Бужинская / Instagram Екатерины Бужинской

Екатерина Бужинская / Instagram Екатерины Бужинской

К слову, Екатерина также опубликовала пост, в котором она выразила свое возмущение о статьи в российских СМИ, где, несмотря на указанную в постах артистки локацию Греции и греческие флаги на снимках, написали, что Бужинская отдыхает в оккупированном Крыму.

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Певица отметила, что в Крыму она не была уже 8 лет и не собирается туда ехать.

Историей с клеветой занимаются юристы Бужинской.

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Екатерина Бужинская на отдыхе в Греции (27 фото)

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