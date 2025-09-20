ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
55
Время на прочтение
1 мин

Сногсшибательный образ: 62-летняя французская звезда Филиппин Леруа-Болье появилась в мини-юбке

Шикарная француженка блистала в наряде, который демонстрировал ее ноги.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Филиппина Леруа-Болье

Филиппина Леруа-Болье / © Getty Images

Французская актриса Филиппина Леруа-Болье произвела фурор на кинофестивале в Довиле, когда появилась на публике в наряде от Модного дома Saint Laurent из коллекции Pre-Fall 2025. Звезда сериала «Эмили в Париже» надела асимметричную мини-юбку в принт с длинным шлейфом, открывающую ее стройные ноги. Она была сшита из нежного и легкого шифона, который эффектно развевался, когда Филиппин дефилировала перед камерами.

Эту юбку она надела в сочетании с серым свитером, капроновыми колготками и элегантными туфлями с ремешками. Шика и гламура образу добавляли массивные золотые украшения, которые осенью 2025 года в тренде.

Филиппина Леруа-Болье / © Getty Images

Филиппина Леруа-Болье / © Getty Images

Хотя Филиппина не является официальным амбассадором Saint Laurent, она остается преданной поклонницей этого бренда. Также она обожает Модный дом Schiaparelli и демонстрировала коричневое платье от него на Неделе моды.

Филиппина Леруа-Болье / © Getty Images

Филиппина Леруа-Болье / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
55
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie