Сногсшибательный образ: 62-летняя французская звезда Филиппин Леруа-Болье появилась в мини-юбке

Филиппина Леруа-Болье / © Getty Images

Французская актриса Филиппина Леруа-Болье произвела фурор на кинофестивале в Довиле, когда появилась на публике в наряде от Модного дома Saint Laurent из коллекции Pre-Fall 2025. Звезда сериала «Эмили в Париже» надела асимметричную мини-юбку в принт с длинным шлейфом, открывающую ее стройные ноги. Она была сшита из нежного и легкого шифона, который эффектно развевался, когда Филиппин дефилировала перед камерами.

Эту юбку она надела в сочетании с серым свитером, капроновыми колготками и элегантными туфлями с ремешками. Шика и гламура образу добавляли массивные золотые украшения, которые осенью 2025 года в тренде.

Хотя Филиппина не является официальным амбассадором Saint Laurent, она остается преданной поклонницей этого бренда. Также она обожает Модный дом Schiaparelli и демонстрировала коричневое платье от него на Неделе моды.

