Снова без белья: Шанина Шейк сверкнула сосками на улицах Милана

В объективы папарацци в Милане попала Шанина Шейк. Модель шла на показ коллекции весна/лето 2025 года бренда Max Mara, который состоялся в рамках Недели моды в Милане.

Для своего выхода красавица выбрала майку серо-бежевого оттенка, под которой не было бюстгальтера, и она блеснула сосками перед фотографами. На ней также была короткая юбка в тон и светлое пальто, которое она накинула на плечи.

Шанина Шейк / Фото: Getty Images

Лук Шейк дополнила коричневыми босоножками на шпильках и кожаной сумкой серо-бежевого цвета.

Шанина распустила волосы, сделала макияж с акцентом на персиковых тенях, а также нюдовый маникюр.

Напомним, Шанина Шейк на летнюю вечеринку V&A Summer Party 2024, посвященную открытию выставки Наоми Кэмпбелл "Наоми: в моде" в лондонском музее Виктории и Альберта тоже пришла без бюстгальтера. На ней было пудровое длинное платье с белыми атласными лацканами, американской проймой, пуговицами в тон и высоким разрезом.

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