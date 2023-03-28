Снова без бюстгальтера: Аманда Холден в ярком платье с пикантным вырезом сверкнула сосками

Радиоведущая продемонстрировала красивый весенний образ.
Папарацци запечатлели Аманду Холден, когда она выходила из студии Global Radio, где ведет шоу на Heart Breakfast в Лондоне.
Ведущая выглядела ярко. На ней было трикотажное платье в рубчик с белой каймой, пикантным вырезом в зоне декольте и разрезом сбоку. Холден не любит носить бюстгальтер, поэтому и на этот раз она вышла без него. Сквозь тонкую ткань знаменитость сверкнула сосками.
Весенний аутфит красавица дополнила зеленым пальто, зеленой сумочкой и бежевыми туфлями-челноками. Аманда сделала укладку с локонами, надела на лицо очки и украсила шею золотым кулоном на цепочке.
Напомним, ранее Холден сверкнула сосками в стильном образе lady in red.
Читайте также: