Снова без бюстгальтера: Аманда Холден в ярком платье с пикантным вырезом сверкнула сосками

Папарацци запечатлели Аманду Холден, когда она выходила из студии Global Radio, где ведет шоу на Heart Breakfast в Лондоне.

Ведущая выглядела ярко. На ней было трикотажное платье в рубчик с белой каймой, пикантным вырезом в зоне декольте и разрезом сбоку. Холден не любит носить бюстгальтер, поэтому и на этот раз она вышла без него. Сквозь тонкую ткань знаменитость сверкнула сосками.

Аманда Холден / Фото: Getty Images

Весенний аутфит красавица дополнила зеленым пальто, зеленой сумочкой и бежевыми туфлями-челноками. Аманда сделала укладку с локонами, надела на лицо очки и украсила шею золотым кулоном на цепочке.

Напомним, ранее Холден сверкнула сосками в стильном образе lady in red.

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