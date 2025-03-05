Снова без бюстгальтера: дочь Майкла Джексона в прозрачном платье Zuhair Murad появилась на вечеринке

26-летняя актриса, певица и модель Пэрис Джексон выбрала для своего выхода роскошный наряд.

Дочь покойного поп-короля Майкла Джексона – Пэрис Джексон – побывала на благотворительной вечеринке Элтона Джона в Лос-Анджелесе, которую музыкант проводит ежегодно в ночь церемонии "Оскар".

Пэрис Джексон / Фото: Associated Press

Девушка появилась на ивенте в роскошном золотистом кутюрном платье макси из коллекции весна-лето 2024 года бренда Zuhair Murad. Наряд был прозрачным и обильно расшитым пайетками, бисером, бусинами и торочкой. Ее соски прикрывали декоративные детали.

Пэрис Джексон / Фото: Associated Press

Аутфит Джексон дополнила бежевыми босоножками, светлым клатчем-футляром, укладкой, зачесанной назад, нежным макияжем и украшениями.

Напомним, Пэрис Джексон на премию Paramount Golden Globe пришла в бежевом обжатом платье с высокой горловиной со стразами от бренда Celine.

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