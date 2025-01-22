Снова без бюстгальтера: Эшли Робертс блеснула сосками по дороге с работы

Радиоведущая и экс-участница The Pussycat Dolls не любит носить бюстгальтер.
Эшли Робертс попала в объективы папарацци в Лондоне, когда вышла из офиса, где она ведет утреннее шоу на студии Heart Breakfast Radio Studios.
Блондинка выбрала для своего выхода трикотажное короткое темно-синее платье в рубчик, с высокой горловиной и рюшей на подоле. Поскольку под нарядом не было бюстгальтера, через тонкую ткань были видны ее соски.
Лук Робертс дополнила черными колготками. На плечи она накинула элегантное черное пальто и надела черные высокие кожаные сапоги на каблуках. В руке Эшли несла черную сумку из крокодиловой кожи.
Волосы радиоведущая собрала в хвост, надела на лицо солнцезащитные очки, уши украсила лаконичными серьгами и завершила лук длинным темным маникюром.
Напомним, Эшли Робертс в элегантном твидовом наряде продемонстрировала тонкую талию.
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