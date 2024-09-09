Снова без бюстгальтера: Сидни Суини в платье с вырезом до пупка пришла на вечеринку

26-летняя актриса в наряде с откровенным декольте похвасталась пышной грудью.
Сидни Суини посетила вечеринку "Дорога в "Золотые глобусы", которая состоялась в рамках Международного кинофестиваля в Торонто.
Актриса снова продемонстрировала там соблазнительный аутфит без бюстгальтера. На ней было черное бархатное платье макси с короткими пышными рукавами от бренда Alexander McQueen.
Главным акцентом в ее образе был глубокий вырез до пупка, украшенный прозрачной сеткой и цветочными аппликациями. Пышный бюст звезды в этом наряде выглядел очень сексуально.
У Суини была укладка с локонами, вечерний макияж и кольца с камнями на пальцах.
Напомним, Сидни Суини на Международном кинофестивале в Торонто появилась в белом платье А-силуэта от бренда Erdem с розовыми и кремовыми цветочными аппликациями, сверху которого она надела укороченную накидку с воротником.
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