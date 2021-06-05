Снова без бюстгальтера: смелая Деми Роуз показала пышную грудь

26-летняя модель не любит носить нижнее белье.
Деми Роуз продолжает эпатировать своих фолловеров в Instagram откровенными снимками. Красотка вновь предстала перед камерой бкз бюстгальтера.
На снимке Деми сидит на стуле в черных трусах и бордовом бомбере, под которым на ней нет белья, и сверкает пышной грудью.
На голове у нее плетение, а на лице – легкий макияж с нарощенными ресницами.
"Не играй на поле. Я правлю на обочине", - подписала фото Роуз.
Еще девушка похвасталась сексуальным бюстом в пушистой лавандовой укороченной кофте. Волосы она распустила и украсила их крабиками по боках.
Ранее Деми сняла свитшот и показала грудь в белом лифе от купальника.
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