Снова без бюстгальтера: звезда "Оппенгеймера" Флоренс Пью в прозрачном платье пришла на вечеринку

28-летняя актриса не стесняется выходить в свет в откровенных луках.

Звезда фильма "Оппенгеймер" Флоренс Пью посетила вечеринку Valentino, которую бренд устроил после показа своей кутюрной коллекции.

Для такого события актриса выбрала откровенный аутфит. Она надела черное прозрачное кружевное платье с фатиновой пышной юбкой с рюшами и на тонких бретельках. Под наряд Флоренс не одела бюстгальтер, поэтому сверкала перед присутствующими своей грудью.

Флоренс Пью / Фото: Getty Images

Образ звезда дополнила гладкой прической и максимально естественным макияжем. Почти на каждом пальце у нее было кольцо. В руке она держала черную сумку с логотипом Valentino.

А вот на сам показ Флорен одела неудачное платье, слишком пережавшее его в зоне под мышками и это выглядело некрасиво.

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