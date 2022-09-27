Снова без лифчика: Аманда Холден в ярком платье в рубчик пришла на работу

51-летняя британская ведущая Аманда Холден без стеснения приходит на работу в платьях, под которые не надевает бюстгальтер. Своей фигурой ведущая явно гордится.

Аманда работает ведущей на шоу Heart Radio Breakfast в Лондоне и часто попадает в объективы папарацци, которые поджидают обычно звезду около офиса, чтобы сделать несколько фотографий.

Аманда Холден / Фото: Instagram Аманды Холден

Иногда Холден сама делится кадрами своих луков с подписчиками в Instagram. Например, ведущая надела зеленое вязаное платье в рубчик от Karen Millen и черные туфли-лодочки и сделала фото в студии. Своим подписчикам звезда рассказала, что накануне в выходные очень плотно поужинала, поэтому дышать в таком узком платье ей было тяжело.

И пошутила, продемонстрировав, как бы выглядела, если бы не втягивала все время живот.

Аманда Холден / Фото: Instagram Аманды Холден

Радиоведущая частенько надевает наряды, которые подчеркивают ее стройную фигуру. И, надо отдать должное, ведь выглядит она потрясающе.

Аманда Холден / Фото: Instagram Аманды Холден

Читайте также: