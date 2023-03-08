Снова без лифчика: финалистка "Холостяка-12" позировала топлес

Финалистка 12-го сезона шоу "Холостяк" Александра Мудра порадовала подписчиков в Instagram новым пикантным снимком авторства фотографа roxsita.

На черно-белом снимке Саша предстала топлес, обнаженную грудь она прикрыла книгой. Девушка также похвасталась плоским животом.

Александра Мудрая/Instagram

Волосы она собрала в хвост и сделала макияж с черными стрелками.

"На улице слишком холодно, я не хочу выходить", – подписала снимок Мудра.

Напомним, другая участница "Холостяка-12" Марина Голд сходила в ресторан в черном платье с сексуальным декольте.

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