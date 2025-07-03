Снова без макияжа: 58-летняя Памела Андерсон продемонстрировала свою естественную красоту на страницах глянца

Памела Андерсон

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58-летняя американская актриса и модель — Памела Андерсон — стала главной звездой летнего выпуска журнала Harper’s Bazaar. На обложке глянца она позировала в белом жакете и с интересным колье на шее. Уже традиционно актриса была без макияжа на лице.

Памела Андерсон

Напомним, последние несколько лет Памела выходит в свет без декоративной косметики на лице — она отказалась от нее после смерти своей визажистки Алексис Фогель, с которой много лет работала. Женщина ушла из жизни в апреле 2019-го из-за рака груди. Также Андерсон признавалась, что для нее это стало шагом к самопринятию и освобождению от социальных стандартов.

Памела Андерсон

Памела Андерсон

Во время фотосессии Андерсон примерила простые — негламурные — образы, которые подчеркнули ее естественную красоту и нежность.

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Памела Андерсон

Памела Андерсон

Памела Андерсон

В интервью журналу звезда рассказала о начале своей карьеры, скромности и о настоящей красоте человека.

«На самом деле я очень застенчивый человек, если вы можете в это поверить, — делится она. — Я была парализующе застенчивой, когда была ребенком, и всегда пыталась найти способы избавиться от этого, потому что это было так изнурительно и некомфортно. Я все еще иногда это чувствую».

Памела Андерсон

Памела Андерсон

Памела Андерсон

«Мы большую часть времени думаем чужими мыслями, потому что мы просто завалены ими, и это нехорошо. Приятно быть в контакте со своими собственными мыслями и чувствами, и тогда красота просто исходит оттуда. Как вы хотите выглядеть? Как вы хотите представить себя миру? Приятно вдохновляться журналами, кино, музыкой и историей, но это всего лишь отправная точка», — утверждает актриса и добавляет: «Красота — это свобода быть собой».

Ранее, напомним, Памела Андерсон показала фото со своего огорода. Она переехала в родной дом своей бабушки в небольшом городке Лейдисмит, Канада, с собственным участком земли, на котором она разбила экологичный огород и выращивает овощи, зелень и цветы.

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Памела Андерсон / © Instagram Памелы Андерсон

Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images © Associated Press © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images