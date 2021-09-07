Снова без одежды: беременная Эшли Грэм поделилась пикантным снимком

33-летняя модель plus size, которая сейчас ждет второго ребенка, показала поклонникам, как подрос ее живот за последний месяц.

Эшли Грэм опубликовала в Instagram серию фотографий, на которых запечатлена в одном и том же образе: черном кроп-топе и штана, а ее большой живот блестит. Наверняка, Эшли намазала его специальным маслом от растяжек.

"Серия моего хорошо смазанного живота", - так подписала фото модель.

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Находится звезда уже дома, напомним, с отпуска с семьей она уже вернулась. А если вы вдруг пропустили ее снимки в купальниках и не видели, как Грэм проводила время на море, смотрите здесь.

Еще Эшли поделилась очередным снимком, где запечатлена полностью обнаженной. Модель не скрывает свое тело, любит показывать все его несовершенства публике, и призывает женщин любить себя такими, какими вас создала природа.

"О, она снова голая", - шутливо подписала фото модель.

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Эшли Грэм во время второй беременности (29 фото)

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