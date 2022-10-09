Снова блеснула сосками: британская актриса пришла в национальную галерею в прозрачном платье

Британская актриса Флоренс Пью посетила прием новых членов Академии кинематографических искусств и наук 2022 года в Национальной галерее в Лондоне.

Для такого события звезда выбрала вечерний смелый аутфит. На ней было черное прозрачное романтическое платье макси от бренда Rodarte с черными блестками и бантиками.

Под наряд актриса надела черные высокие трусы и кружевной бюстгальтер, сквозь который были видны ее соски.

Флоренс Пью / Фото: Getty Images

Аутфит Пью дополнила черными туфлями, скромной прической и макияжем с акцентом на бордовой помаде. В ушах у нее были бриллиантовые серьги, на руке – браслет, а в носу – пирсинг.

Напомним, недавно Флоресн сверкнула сосками на показе Модного дома Valentino, который состоялся в рамках Парижской недели моды. Там она предстала в прозрачном костюме от Valentino, расшитом блестками и бисером. Похоже, актриса обожает демонстрировать публике свою грудь и она активно поддерживает движение Free the Nipple.

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