Снова блондинка: Кэндис Свэйнпоул запечатлели по пути в клуб на birthday party

Снова блондинка: Кэндис Свэйнпоул запечатлели по пути в клуб на birthday party

20 октября Кэндис Свэйнпоул отпраздновала 33-й день рождения.

Южноафриканская модель и бывший "ангел" Victoria’s Secret устроила по этому поводу грандиозную вечеринку в Нью-Йорке. Кэндис собрала друзей в клубе Zero Bond.

На пати звезда приехала в черной футболке с портретом рок-группы ACDC, черных кожаных брюках, черном плаще от Burberry и с сумкой на золотой цепочке на плече.

Кэндис снова покрасила волосы в блонд, хотя недавно только показывала поклонникам, как решила поменять оттенок волос на более темный цвет. Она собрала и в хвост, сделала макияж максимально естественных оттенков на лице и надела массивные золотые серьги.

Кэндис Свэйнпоул / Getty Images

Кого именно Свэйнпоул пригласила на вечеринку, не сообщается. Возможно, позже она поделится снимками в Instagram. Папарацци удалось заснять только модель Ирину Шейк, одетую в черный длинный плащ, бейсболку и грубые высокие ботинки.

Ирина Шейк / Getty Images

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