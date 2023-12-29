Снова была в строгом луке: Анджелина Джоли сходила в свой бутик одежды

Анджелина Джоли попала под прицел папарацци в Нью-Йорке с детьми. Звезда Голливуда посетила магазин своего нового бренда одежды Atelier Jolie, которое открыла в здании, что когда-то принадлежало Энди Уорхолу и в котором жил Жан-Мишель Баския.

Вначале Анджелина пообщалась с посетителями. Папарацци ее сфотографировали в помещении. Одета актриса была в черные штаны и трикотажный джемпер.

Волосы Джоли просто распустила, а на лице у нее был лаконичный макияж.

Анджелина Джоли / Фото: Getty Images

Затем звезду заметили, когда она уже выходила с бутика. Анджелина надела черное пальто, напоминающее по фасону тренч, солнцезащитные очки, а завершали ее лук ботинки на каблуках и большая сумка.

Анджелина Джоли и Пакс / Фото: Getty Images

В кадр с Джоли попал ее сын 20-летний сын Пакс. Парень сочетал в образе свободную футболку, штаны, кеды и шапку с пальто. На шее у него висел фотоаппарат.

Анджелина Джоли и Пакс / Фото: Getty Images

Днем ранее в бутике с Анджелиной была замечена и ее дочь Захара.

Анджелина Джоли с Захарой / Фото: Getty Images

Но она не единственная актриса открывшая магазин в этом городе. Также часто попадает под прицел папарацци по пути в свой магазин Сара Джессика Паркер - звезда сериала Секс в большом городе. У Паркер магазин обуви и аксессуаров на Манхеттене и она регулярно его посещает.

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