Снова эпатирует: Софи Марсо засветила соски на красной дорожке Канн

Во второй день Каннского кинофестиваля на красной дорожке открытия было особенно жарко.

Звезды как сговорились, выбрав для выходов откровенные наряды. Особенно яркий и горячий образ получился у Софи Марсо.

Звезда надела элегантное белое платье с черной вставкой, асимметричной проймой и небольшим шлейфом, которое очень ей шло.

Софи Марсо в Каннах / Associated Press

Но тот факт, что под платьем у Софи не было нижнего белья был, что называется очевиден. Смотрелся наряд одновременно и элегантно и провокационно.

Софи Марсо в Каннах / Associated Press

Впрочем, это не первая эпатажная выходка Марсо. Как мы помним, ее выход в 2005 вошел в историю фестиваля. Тогда актриса прошла по красной дорожке полностью обнажив грудь. По официальной версии, шлейка была сорвана с плеча порывом ветра и актриса не сразу это заметила. Однако, как все было на самом деле, до сих пор не знает никто.

Софи Марсо в Каннах / Getty Images

Фотографии актрисы с обнаженной грудью впоследствие были удалены отовсюду, остались только те, на которых видно, как звезда поправляет наряд.

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