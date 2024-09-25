Снова "леопард": Ева Мендес в колготках с анималистичным принтом снялась для глянца

Актриса стала чаще выходить в свет и сниматься в стильных фотосессиях, потому что занимается продвижением своей книги.
50-летняя американская актриса и избранница актера Райана Гослинга – Ева Мендес – похоже, полюбила леопардовый принт, ведь все чаще выбирает наряды именно с ним. Так, звезда стала главной звездой нового выпуска мексиканской редакции журнала Vogue. И на некоторых фото она позирует в леопардовых колготках, которые сочетает с белым пальто и лоферами, а также с голубым тренчем с принтом "гусиная лапка".
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"Мами на работе. Эта съемка определенно стоила того, чтобы застрять в лифте!" – написала Мендес под фото.
А на обложке Ева позирует белом вязаном платье с обнаженной спиной.
В интервью журналу она рассказала о своей книге для детей "Дези, мами и бесконечные заботы" (Desi, Mami & the Never Ending Worries). Книга рассказывает о маленькой девочке, которая страдает от бесконечных переживаний и тревог, а ее мама использует различные методы, чтобы отвлечь ребенка от страшных мыслей перед сном.
Напомним, ранее Еву Мендес сфотографировали в Нью-Йорке в Верхнем Вест-Сайде, когда она направлялась на очередное интервью. Новоиспеченная писательница оделась в стиле Mob Wife, поскольку сочетала черный блейзер и асимметричную легкую юбку с леопардовым принтом.
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