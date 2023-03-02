"Снова любовь": вышел трейлер романтической комедии с Приянкой Чопрой в главной роли

В Сети появился трейлер романтической комедии от Sony Pictures – "Снова любовь", которая в украинский прокат выйдет 11 мая. Это англоязычный ремейк немецкого фильма 2016 года "SMS для тебя" (SMS für Dich), основанного на романе Софи Крамер.

Режиссером картины выступил Джеймс С. Страус.

Главные роли в фильме сыграли Приянка Чопра и Сэм Хьюэн, а также Селион Дион - в комедии прозвучат ее эксклюзивные песни.

В ленте рассказывается о девушке Мире Рэй, которая потеряла своего любимого. Красавица решает писать на старый номер жениха сообщения, в которых делится чувствами к нему, о которых уже не сможет ему сказать лично. Таким образом девушка хочет пережить боль потери.

Однако Мира даже не подозревает, что ее сообщения читает парень – журналист Роб Бернс, которому случайно достался номер ее любимого. Так СМС навсегда изменят жизнь двух незнакомцев.

Напомним, кинокомпания Universal Pictures обнародовала официальный трейлер саги "Форсаж Х" .

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