Снова на коне: 74-летний Арнольд Шварценеггер покатался на велосипеде с друзьями

Снова на коне: 74-летний Арнольд Шварценеггер покатался на велосипеде с друзьями

Актер ведет активный образ жизни.

74-летний актер Арнольд Шварценеггер демонстрирует прекрасную физическую форму, ведь регулярно выбирается на велопрогулки на своем фэтбайке. Компанию актеру и бывшему губернатору Калифорнии часто складывают его дети, друзья и возлюбленная Хизер Миллиган, с которой он в отношениях с 2013 года.

В пятницу, 6 августа, знаменитость опять подловили фотографы, когда он катался по городу со своими друзьями. "Железный Арни" был одет в синюю футболку, шорты до колен и коричневые слипоны. На голове у него была кепка, а на глазах солнцезащитные очки. Компанию Шварценеггеру в этот раз составили его друзья.

Арнольд Шварценеггер / Getty Images

Кстати спортом увлекаются и его дети. Например, сына Патрик как-то запечатлели за разминкой, а дочерей не однократно фотографировали после занятий сквошем.

Кэтрин Шварценеггер / Getty Images

Патрик Шварценеггер / Getty Images

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