Снова на любимом байке: Арнольд Шварценеггер проехался по Лос-Анджелесу
78-летнего Арнольда Шварценеггера снова запечатлели за его любимым занятием.
Уже много лет «железный Арни» катается на своем фэтбайке и вновь попал под прицел фотографов в Лос-Анджелесе.
Похоже, физические нагрузки идут ему на пользу. Арнольд выглядел спортивно и был одет в черные узкие джинсы и черную куртку, а также в солнцезащитные очки на лице. На велопробежке он был не один, позади него были замечены и другие велосипедисты.
Папарацци фотографируют Шварценеггера на велопрогулках давно, еще со времен пандемии коронавируса, тогда он садился на байк в защитной маске.
Более пяти лет назад Арнольд перенес операцию на сердце, но его занятия спортом от этого ничуть не уменьшились.
