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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
297
Время на прочтение
1 мин

Снова на огороде: Дэвид Бекхэм похвастался подросшей кукурузой, помидорами и цветущими кустами

Известный спортсмен продолжает делиться успехами своего фермерского хозяйства.

Автор публикации
Юлия Кудринская
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Дэвид Бекхэм

Дэвид Бекхэм / © Instagram Виктории Бекхэм

51-летний Дэвид Бекхэм все больше времени посвящает жизни за городом. Бывший футболист всерьез увлекся садоводством и фермерским хозяйством, превратив работу на участке в одно из своих любимых занятий. На своем участке в Котсуолдсе он выращивает овощи, ухаживает за фруктовым садом, разводит кур и занимается пчеловодством. Практически каждую неделю спортсмен показывает подписчикам новые успехи своего хозяйства.

В новых видео в своем Instagram Дэвид показал, как подросла его кукуруза и помидоры, какой урожай лука он собрал, также похвастался цветущими кустами и домашней пасекой.

Огород Дэвида Бекхэма / © Instagram Дэвида Бекхэма

Огород Дэвида Бекхэма / © Instagram Дэвида Бекхэма

Огород Дэвида Бекхэма / © Instagram Дэвида Бекхэма

Помидоры Дэвида Бекхэма / © Instagram Дэвида Бекхэма

Помидоры Дэвида Бекхэма / © Instagram Дэвида Бекхэма

Лук с собственного огорода Бекхэм использовал в приготовлении омлета, который также продемонстрировал.

Дэвид Бекхэм собрал урожай лука / © Instagram Дэвида Бекхэма

Дэвид Бекхэм собрал урожай лука / © Instagram Дэвида Бекхэма

Дэвид Бекхэм собрал урожай лука / © Instagram Дэвида Бекхэма

Дэвид Бекхэм собрал урожай лука / © Instagram Дэвида Бекхэма

Дэвид Бекхэм приготовил омлет с луком с собственного огорода / © Instagram Дэвида Бекхэма

Дэвид Бекхэм приготовил омлет с луком с собственного огорода / © Instagram Дэвида Бекхэма

Отметим, британской звезды появился конкурент в Украине. Речь идет о лидере группы «Друга Ріка» Валерии Харчишином, который также с удовольствием занимается огородом. Недавно музыкант показал, как выращивает помидоры, а позже похвастался, что растения отлично прижились и активно плодоносят.

Конечно, огород Харчишина пока уступает бекхэмовскому — у него нет ни собственной пасеки, ни курятника. Зато украинская земля, известная своими плодородными черноземами, позволяет получать не менее впечатляющий урожай.

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Дата публикации
Количество просмотров
297
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