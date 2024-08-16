Снова на отдыхе: Джорджина Родригес подчеркнула фигуру мини-платьем

Девушка показала, как проводит время со своими детьми.
30-летняя модель и инфлуэнсер Джорджина Родригес и ее возлюбленный (а по некоторым слухам, уже и муж) – португальский футболист Криштиану Роналду – воспитывают пятерых детей. Они часто отдыхают всей большой семьей.
На новых фото в Instagram Джорджина показала, как она проводит время с детьми на курорте на Красном море – это их любимое место отдыха.
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Они не только загорают и купаются в море, но активно проводят время. Так, они поплавали на погружном гидроцикле и поиграли в теннис.
А сама Родригес устроила себе фотосет. Она позировала на пляже в белом мини-платье с корсетным верхом и кружевом, а также в откровенном черном кружевном платье, эффектно подчеркнувшем ее пышные формы.
Напомним, ранее Джорджина Родригес сходила на свидание с Роналду. Пара выбралась в ресторан без детей.
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