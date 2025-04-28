Снова на отдыхе: Джорджина Родригес в черном бикини позировала на пляже

Джорджина Родригес / © Getty Images

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31-летняя модель и инфлуэнсер Джорджина Родригес поделилась в своем Instagram несколькими новыми снимками, сделанными на отдыхе. Где именно находится, она не сказала, но так как недавно показывала фото из самой красивой мечети в мире, скорее всего, она продолжает отдыхать в ОАЭ.

© Instagram Джорджины Родригес

На фото возлюбленная — а по некоторым слухам, уже жена — футболиста Криштиану Роналду позирует на пляже. На ней черный купальник, подчеркивающий ее пышные формы. Свой пляжный образ Родригес дополнила черными солнцезащитными очками, золотыми серьгами-кольцами и, конечно, кольцом с бриллиантом, с которым она не расстается.

© Instagram Джорджины Родригес

Напомним, Джорджина Родригес — мать пятерых детей, отец которых — португальский футболист Криштиану Роналду. Для двух из них — дочерей Аланы Мартины и Беллы Эсмеральды — она является биологической матерью. 7-летних близнецов Еву и Матео спортсмену родила суррогатная мать, а о матери самого старшего сына– 14-летнего Криштиану-младшего — ничего не известно. Всей большой семьей они живут в Саудовской Аравии, где Криштиану играет за футбольный клуб «Аль-Наср».

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Несмотря на это девушка не забывает и о себе и своих увлечениях. Недавно она показывала свое новое хобби.