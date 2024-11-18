Снова на отдыхе: топ-модель Изабель Гулар в мини-шортах сверкнула ягодицами

40-летяя бразильская топ-модель и бывший "ангел" Victoria's Secret – Изабель Гулар – снова публикует в своем Instagram пляжные фото. Она отправилась на отдых на один из курортов ее родной Бразилии. Компанию на отдыхе девушке составляет ее семья.

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На новых снимках красивая Изабель позирует в ярком вязаном костюме, состоящем кропнутой кофты и мини-шортов, которые едва ли прикрывают ее ягодицы.

Фото: Instagram Изабель Гулар

Пляжный образ модели дополняют черные солнцезащитные очки и золотые аксессуары.

Фото: Instagram Изабель Гулар

Фото: Instagram Изабель Гулар

Поддерживать отличную физическую форму модели помогает спорт, она признается, что поставила себе цель заниматься спортом каждый день в течение часа несмотря на то, как загружен день. Среди спортивных упражнений она выделяет боковую планку с вращениями, скручивания в планке и приседания с эспандером. Также Гулар любит практиковать йогу и часто демонстрирует в фотоблоге свои фирменные стойки на голове.

Ранее, напомним, эффектная Изабель Гулар сверкнула стройной фигурой. Модель надела бикини с принтом в виде долек арбуза и устроила фотосессию под тропическим душем на пляже.

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