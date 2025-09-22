Снова на отдыхе всей семьей: Рози Хантингтон-Уайтли показала фото с Джейсоном Стэтхэмом и их детьми

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

58-летний актер Джейсон Стэтхэм и его возлюбленная — 38-летняя британская супермодель и экс-«ангел» Victoria’s Secret Рози Хантингтон-Уайтли — улетели на отдых на греческий остров Антипарос. Компанию на отдыхе им составили их дети — 8-летний сын Джек Оскар и трехлетняя дочь Изабелла Джеймс. Как прошел их отпуск, модель показала в своем Instagram.

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли с дочерью / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Семья плавала на яхте, загорала на пляже и у бассейна и гуляла по маленьким прибрежным городкам. «А где-то еще лето», — написала Рози под снимками.

Джейсон Стэтхэм / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Дочь Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсона Стэтхэма / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Дочь Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсона Стэтхэма / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Традиционно Хантингтон-Уайтли скрывает лица своих детей — поэтому на всех фото они сняты сбоку или со спины.

Дочь Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсона Стэтхэма / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Дочь Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсона Стэтхэма / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Дочь Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсона Стэтхэма / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Сын Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсона Стэтхэма / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Напомним, Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм познакомились в 2010 году на музыкальном фестивале Coachella, между ними сразу возникла симпатия. Их отношения стремительно развивались несмотря на 20-летнюю разницу в возрасте. В январе 2016-го пара объявила о своей помолвке — актер подарил модели кольцо с бриллиантом в 5 карат. Свадьбу пришлось отложить, так как Рози забеременела. До сих пор пара так и не узаконила официально свои отношения.

Ранее Рози Хантингтон-Уайтли появилась на красной дорожке в Венеции. Звезда вышла на красную дорожку 82-го Венецианского кинофестиваля перед премьерой фильма «Франкенштейн».