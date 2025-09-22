- Дата публикации
Снова на отдыхе всей семьей: Рози Хантингтон-Уайтли показала фото с Джейсоном Стэтхэмом и их детьми
Звездная пара с детьми отдыхает в Греции.
58-летний актер Джейсон Стэтхэм и его возлюбленная — 38-летняя британская супермодель и экс-«ангел» Victoria’s Secret Рози Хантингтон-Уайтли — улетели на отдых на греческий остров Антипарос. Компанию на отдыхе им составили их дети — 8-летний сын Джек Оскар и трехлетняя дочь Изабелла Джеймс. Как прошел их отпуск, модель показала в своем Instagram.
Семья плавала на яхте, загорала на пляже и у бассейна и гуляла по маленьким прибрежным городкам. «А где-то еще лето», — написала Рози под снимками.
Традиционно Хантингтон-Уайтли скрывает лица своих детей — поэтому на всех фото они сняты сбоку или со спины.
Напомним, Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм познакомились в 2010 году на музыкальном фестивале Coachella, между ними сразу возникла симпатия. Их отношения стремительно развивались несмотря на 20-летнюю разницу в возрасте. В январе 2016-го пара объявила о своей помолвке — актер подарил модели кольцо с бриллиантом в 5 карат. Свадьбу пришлось отложить, так как Рози забеременела. До сих пор пара так и не узаконила официально свои отношения.
Ранее Рози Хантингтон-Уайтли появилась на красной дорожке в Венеции. Звезда вышла на красную дорожку 82-го Венецианского кинофестиваля перед премьерой фильма «Франкенштейн».