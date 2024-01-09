Снова на пляже: Кендалл Дженнер в бикини похвасталась идеальной фигурой

Звезда показала новую серию пляжных фотографий.
28-летняя модель и звезда известного реалити-шоу – Кендалл Дженнер – сейчас отдыхает у океана, но точного места не называет. В своем Instagram девушка запостила новую порцию пляжных снимков.
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Звезда загорает в откровенном желто-черном бикини – в похожем, только другого цвета, мы уже ее видели. Кендалл позирует на шезлонге с книгой под каким-то экзотическим деревом. Ее фигура выглядит потрясающе.
"Заберите меня назад", - подписала один из снимков Дженнер – видимо, имея в виду, что отпуск ее уже закончился, но ей очень хочется назад на пляж.
Напомним, ранее Кендалл Дженнер снялась в новом промо известного бренда. Она появилась в рекламной кампании Calvin Klein в пиджаке на голое тело.
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