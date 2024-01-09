Снова на пляже: Кендалл Дженнер в бикини похвасталась идеальной фигурой

28-летняя модель и звезда известного реалити-шоу – Кендалл Дженнер – сейчас отдыхает у океана, но точного места не называет. В своем Instagram девушка запостила новую порцию пляжных снимков.

(листайте фот вправо)

Звезда загорает в откровенном желто-черном бикини – в похожем, только другого цвета, мы уже ее видели. Кендалл позирует на шезлонге с книгой под каким-то экзотическим деревом. Ее фигура выглядит потрясающе.

Кендалл Дженнер / Фото: Instagram Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер / Фото: Instagram Кендалл Дженнер

"Заберите меня назад", - подписала один из снимков Дженнер – видимо, имея в виду, что отпуск ее уже закончился, но ей очень хочется назад на пляж.

Кендалл Дженнер / Фото: Instagram Кендалл Дженнер

Напомним, ранее Кендалл Дженнер снялась в новом промо известного бренда. Она появилась в рекламной кампании Calvin Klein в пиджаке на голое тело.

Читайте также:

Образы Кендалл Дженнер (16 фото)