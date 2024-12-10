Снова на пляже: топ-модель Алессандра Амбросио сверкнула фигурой в ярком бикини

43-летняя бразильская топ-модель и "ангел" Victoria's Secret – Алессандра Амбросио – отдохнула на одном из пляжей на Гавайях, а фото показала в своем Instagram.

Фото: Instagram Алессандры Амбросио

Модель позировала на берегу океана в ярком розовом бикини с бирюзовой окантовкой и завязками. Свой пляжный образ она дополнила многочисленными украшениями – цепочками и браслетами, а также шляпой.

Фото: Instagram Алессандры Амбросио

Фото: Instagram Алессандры Амбросио

Как видимо, Алессандра не боится фотостарения, а наоборот, любит проводить свободное время на пляже под лучами солнца.

Фото: Instagram Алессандры Амбросио

Модель выглядит потрясающе, поддерживать себя в форме ей помогает спорт – она любит посещать тренировки по пилатесу, а также обожает играть в пляжный волейбол – во время такого времяпровождения Але часто попадает в объективы папарацци. Также она придерживается сбалансированного питания, включающего много овощей, фруктов и белковых продуктов.

Фото: Instagram Алессандры Амбросио

Фото: Instagram Алессандры Амбросио

Ранее, напомним, Алессандра Амбросио в наряде с рюшами посетила гламурную рождественскую вечеринку Perfect X Dolce & Gabbana Beauty, которая прошла в отеле Dorchester 1 декабря в Лондоне. На этом мероприятии она появилась с ног до головы одетая во все розовое. Але сочетала кардиган с вырезами на рукавах и рюшами с гламурной мини-юбкой, которая была полностью была украшена стразами и рюшами на подоле.

Алессандра Амбросио / Фото: Getty Images

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