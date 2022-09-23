Снова оправдывается: Никола Пельтц объяснила, почему не надела свадебное платье от Виктории Бекхэм

Никола заявила, что Виктория Бекхэм сказала, что не может сшить для нее свадебное платье после того, как поползли слухи о том, что Никола решила его не надевать на свадьбу с Бруклином.

Напряженность между кланом Бекхэм и Пельц возникла после заявлений, что мать Николы - Клаудия Хеффнер Пельтц - взяла на себя ответственность за всю свадьбу дочери и старшего сына Бекхэмов – Бруклина.

А в беседе с Grazia USA Пельтц намекнула, что вокруг свадебного платья и того, что наденет Никола, ведутся споры. "Ну, я планировала надеть свадебное платье Виктории. Я была так взволнована возможностью носить одежду, которую создала моя будущая свекровь. Мы связались, чтобы начать разработку платья, а потом прошло несколько дней, а я ничего больше не слышала о нем. Виктория позвонила моей маме и сказала, что ее ателье не может это сделать", - заявила Никола, пишет express.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / Фото: Associated Press

Девушка объяснила, что все обвинения ее в том, что она не захотела надеть свадебное платье, сшитое для нее Викторией Бекхэм, – ложь.

"Когда я читаю что-то вроде того, что я никогда не планировала носить платье Виктории Бекхэм или что-то в этом роде, это ранит мои чувства", - говорит Пельтц. "Это немного обидно, когда люди так думают, потому что я знаю, что это не правда", - заявляет девушка.

Точку зрения Виктории Бекхэм публика не слышала, потому что дизайнер предпочитает не комментировать возможный конфликт со своей невесткой. А вот факт того, что между семьями после свадьбы произошло некое дистанцирование, как говорится, налицо.

Никола Пельтц и Виктория Бекхэм / Фото: Instagram Николы Пельтц

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