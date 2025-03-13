Снова первая: девушка Леонардо Ди Каприо на показе Chanel в Париже

26-летней итальянской модели и возлюбленной актера Леонардо Ди Каприо – Виттории Черетти – выпала честь открывать показ Chanel на Парижской неделе моды. Бренд презентовал коллекцию прет-а-порте на сезон осень-зима 2025-2026.

Традиционно шоу состоялось в величественном Grand Palais, а модели демонстрировали на подиуме наряды из твида разных оттенков, который с дня основания бренда Коко Шанель является визитной карточкой марки.

Показ Chanel осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Виттория вышла на подиум в черном твидовом платье с прозрачным подолом. Постоянное сотрудничество с Chanel подтверждает ее статус одной из ведущих моделей в индустрии моды.

Отметим, о романе Черетти с известным актером стало известно в конце лета 2023-го, но ни она, ни Леонардо не подтверждают слухи об их связи.

instagram.com/vittoria

Ранее, напомним, девушка Леонардо Ди Каприо вышла в свет в платье с кружевом и шубе.

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