Снова позируют вместе: Хайди Клум со своей дочерью Лени снялись в рекламе нижнего белья

Мама и дочь не впервые снимаются вместе в фотосессиях.
51-летняя немецкая модель и судья шоу America's Got Talent – Хайди Клум – в компании своей 20-летней дочери, тоже модели, Лени стали главным звездами новой промокампании бренда нижнего белья Intimissimi.
На снимках они позируют в кружевных комплектах из новой осенне-зимней коллекции. Хайди надела белье винного оттенка, а Лени – молочное с черным кружевом.
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Мама с дочкой стали лицами бренда несколько лет назад. В прошлом году они появились в рождественской промокампании, для которой примерили красные комплекты и пижамы.
Напомним, ранее Хайди Клум показала видео с примерки своего костюма на Хэллоуин. Модель по праву считается королевой Дня всех святых, ведь славится своими экстравагантными образами и уже более 20 лет организовывает грандиозные вечеринки в честь этого праздника. Интересно, какой костюм немка выберет для предстоящего праздника.
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