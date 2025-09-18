ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
143
1 мин

Снова примерила ангельские крылья Victoria’s Secret: супермодель Адриана Лима позировала в нижнем белье и чулках

Известный бренд уже на полную готовится к своему предстоящему шоу, которое состоится 15 октября в Нью-Йорке.

Юлия Кудринская
Адриана Лима

Адриана Лима / © Getty Images

Скоро снова состоится легендарное шоу бренда Victoria’s Secret. И стали известны первые имена моделей, который наденут ангельские крылья и выйдут на подиум в этом году. Это уже известные «ангелы» — Адриана Лима, Лили Олдридж, Джоан Смоллс, а также новые лица — Анок Яй, модель plus-size Юми Ну и трансгендерная модель Алекс Консани.

На своей странице в Instagram бренд показал, как 44-летняя бразильская супермодель и «ангел» Victoria’s Secret Адриана Лима участвовала в съемках фото и видео анонса будущего шоу.

Адриана Лима

Адриана Лима

Адриана Лима

Адриана Лима

На традиционном для бренда розовом фоне бразильянка позировала в черном комплекте нижнего белья, расшитого стразами, в черных чулках и туфлях. Образ модели завершали огромные белые ангельские крылья.

Адриана Лима

Адриана Лима

«Крылья расправлены, уверенности — хоть отбавляй. Никто не делает это так, как Адриана Лима», — гласит подпись под фото.

Напомним, в 2024 году показ Victoria’s Secret вернулся после шестилетнего перерыва с новым видением после критики из-за недостаточной инклюзивности.

Адриана Лима на показе Victoria’s Secret 2024 / © Associated Press

Адриана Лима на показе Victoria’s Secret 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024

Даутцен Крус на Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Getty Images

Даутцен Крус на Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Getty Images

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Лила Мосс на Victoria's Secret Fashion Show. / © Associated Press

Лила Мосс на Victoria's Secret Fashion Show. / © Associated Press

Кейт Мосс на Victoria's Secret Fashion Show / © Associated Press

Кейт Мосс на Victoria's Secret Fashion Show / © Associated Press

Кейт Мосс на Victoria's Secret Fashion Show / © Associated Press

Кейт Мосс на Victoria's Secret Fashion Show / © Associated Press

