- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 143
- Время на прочтение
- 1 мин
Снова примерила ангельские крылья Victoria’s Secret: супермодель Адриана Лима позировала в нижнем белье и чулках
Известный бренд уже на полную готовится к своему предстоящему шоу, которое состоится 15 октября в Нью-Йорке.
Скоро снова состоится легендарное шоу бренда Victoria’s Secret. И стали известны первые имена моделей, который наденут ангельские крылья и выйдут на подиум в этом году. Это уже известные «ангелы» — Адриана Лима, Лили Олдридж, Джоан Смоллс, а также новые лица — Анок Яй, модель plus-size Юми Ну и трансгендерная модель Алекс Консани.
На своей странице в Instagram бренд показал, как 44-летняя бразильская супермодель и «ангел» Victoria’s Secret Адриана Лима участвовала в съемках фото и видео анонса будущего шоу.
На традиционном для бренда розовом фоне бразильянка позировала в черном комплекте нижнего белья, расшитого стразами, в черных чулках и туфлях. Образ модели завершали огромные белые ангельские крылья.
«Крылья расправлены, уверенности — хоть отбавляй. Никто не делает это так, как Адриана Лима», — гласит подпись под фото.
Напомним, в 2024 году показ Victoria’s Secret вернулся после шестилетнего перерыва с новым видением после критики из-за недостаточной инклюзивности.