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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
18
Время на прочтение
1 мин

Снова привлекла внимание: Зендея продемонстрировала два образа в Нью-Йорке

Она умеет выглядеть роскошно, и неважно, во что она одета — в изысканное платье или в простые джинсы.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Зендея

Зендея / © Getty Images

Зендея и её стилист Лоу Роуч сейчас заняты как никогда, ведь актриса участвует в промо-кампании сразу двух фильмов — «Одиссея» и «Человек-паук», поэтому им приходится готовить множество образов для актрисы, ведь она активно посещает мероприятия, даёт интервью и просто часто попадает в объектив папарацци.

На этой неделе актриса продемонстрировала сразу два образа в Нью-Йорке, и они кардинально отличались друг от друга. Сначала её сфотографировали в лёгком платье Khaite с декольте и длинными рукавами.

Зендея / © Getty Images

Зендея / © Getty Images

Образ дополняли черный пояс на талии, босоножки от Christian Louboutin и множество золотых украшений.

Второй образ известной актрисы был совершенно иным. Зендея появилась на публике в джинсах и белой майке. Интересными акцентами также стали сумка от Louis Vuitton и бордовые балетки от Maison Margiela.

Зендея / © Getty Images

Зендея / © Getty Images

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
18
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