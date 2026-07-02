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- Шоу-бизнес
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Снова привлекла внимание: Зендея продемонстрировала два образа в Нью-Йорке
Она умеет выглядеть роскошно, и неважно, во что она одета — в изысканное платье или в простые джинсы.
Зендея и её стилист Лоу Роуч сейчас заняты как никогда, ведь актриса участвует в промо-кампании сразу двух фильмов — «Одиссея» и «Человек-паук», поэтому им приходится готовить множество образов для актрисы, ведь она активно посещает мероприятия, даёт интервью и просто часто попадает в объектив папарацци.
На этой неделе актриса продемонстрировала сразу два образа в Нью-Йорке, и они кардинально отличались друг от друга. Сначала её сфотографировали в лёгком платье Khaite с декольте и длинными рукавами.
Образ дополняли черный пояс на талии, босоножки от Christian Louboutin и множество золотых украшений.
Второй образ известной актрисы был совершенно иным. Зендея появилась на публике в джинсах и белой майке. Интересными акцентами также стали сумка от Louis Vuitton и бордовые балетки от Maison Margiela.