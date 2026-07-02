Снова привлекла внимание: Зендея продемонстрировала два образа в Нью-Йорке

Зендея / © Getty Images

Реклама

Зендея и её стилист Лоу Роуч сейчас заняты как никогда, ведь актриса участвует в промо-кампании сразу двух фильмов — «Одиссея» и «Человек-паук», поэтому им приходится готовить множество образов для актрисы, ведь она активно посещает мероприятия, даёт интервью и просто часто попадает в объектив папарацци.

На этой неделе актриса продемонстрировала сразу два образа в Нью-Йорке, и они кардинально отличались друг от друга. Сначала её сфотографировали в лёгком платье Khaite с декольте и длинными рукавами.

Зендея / © Getty Images

Образ дополняли черный пояс на талии, босоножки от Christian Louboutin и множество золотых украшений.

Реклама

Второй образ известной актрисы был совершенно иным. Зендея появилась на публике в джинсах и белой майке. Интересными акцентами также стали сумка от Louis Vuitton и бордовые балетки от Maison Margiela.

Зендея / © Getty Images

Новости партнеров