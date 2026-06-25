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- Шоу-бизнес
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Снова продемонстрировала живот: Оливия Вайл появилась на публике в оригинальном чёрном платье
Актриса активно занимается продвижением своего нового фильма.
Оливия Уайлд, известная многим по сериалу «Доктор Хаус», посетила презентацию фильма «Соседи сверху», в котором она не только сыграла, но и выступила режиссёром.
Она появилась на мероприятии в чёрном платье Saint Laurent из шёлковой тафты с оригинальным дизайном, ведь её рукава были выполнены в так называемом стиле «баранья нога», а юбка состояла из нескольких слоёв и имела шлейф. Главной особенностью наряда было оригинально оформленное декольте со складкой ткани и вырез на животе, который его обнажал.
Ярким акцентом образа стали украшения, ведь она дополнила его креативными серьгами с зелёными цветами.
Ранее она продемонстрировала живот, появившись на гламурном светском мероприятиив наряде от бренда Ashlyn из коллекции весна-лето 2026, который включал белый топ на тонких бретельках из фактурной ткани, а также черную юбку в пол.