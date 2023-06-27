Снова с глубоким декольте: звезда фильма "Индиана Джонс и реликвия судьбы" в черном комбинезоне появилась на вечеринке

Звезда фильма "Индиана Джонс и реликвия судьбы" – Фиби Уоллер-Бридж – посетила вечеринку, которая состоялась после премьеры финальной части культовой франшизы в Лондоне.

Фиби надела на мероприятие черный комбинезон с глубоким декольте, американской проймой и брюками клеш.

Лук актриса дополнила черными босоножками, золотым браслетом, часами в виде браслета и кольцами. Фиби сделала "мокрую" укладку с локонами и макияж с длинными ресницами.

Фиби Уоллер-Бридж / Фото: Getty Images

Напомним, на премьере ленты "Индиана Джонс и реликвия судьбы" в Берлине Уоллер-Бридж позировала в элегантном черном бархатном платье с обнаженными плечами и глубоким декольте. На красную дорожку она вышла с исполнителем главной роли фильма – Харрисоном Фордом.

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